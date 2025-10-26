Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 22 ve 88. dakikada Shomurodov, 45+4 ve 53. dakikada Nuno Da Costa attı. Antalyaspor'da Doğukan Sinik 44. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 10'a çıkardı, Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir, 4-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri dakika 22 ve 88. dakikalarda Eldor Shomurodov ile dakika 45+4 ve 53. dakikalarda Nuno da Costa kaydetti.
Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 29 ve 44. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırımızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, 5 maç sonra galibiyet hasretine son vererek puanını 10'a yükseltti.
Öte yandan Antalyaspor ise 10 puanda kaldı ve galibiyet özlemi 5 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek.