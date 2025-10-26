Antalyaspor: 0 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir konuk olduğu Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 22 ve 88. dakikada Shomurodov, 45+4 ve 53. dakikada Nuno Da Costa attı. Antalyaspor'da Doğukan Sinik 44. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 10'a çıkardı, Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

