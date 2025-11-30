Antalyaspor: 1 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Veysel Sarı'nın golüyle yenik kapatan İzmir ekibi, 48'de Taha Altıkardeş ve 52'de Juan'ın attığı gollerle 4 dakikada geri dönerek galibiyete uzandı. Göztepe, puanını 26'ya yükselirken, Antalyaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Göztepe oldu.
1-0 yenik duruma düştüğü maçta Göz-Göz'e galibiyeti getiren golleri 48'de Taha Altıkardeş ile 52. dakikada Juan attı. Ev sahibinin tek golünü ise 40. dakikada Veysel Sarı kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 26'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar, Trabzonspor'u ağırlayacak.