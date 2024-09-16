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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan hastaneye kaldırıldı! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan hastaneye kaldırıldı!

        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Adana Demirspor'u ağırlayan Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan, karşılaşmanın 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 16.09.2024 - 20:49
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        Emrecan Uzunhan hastaneye kaldırıldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

        Mücadelenin 11. dakikasında 23 yaşındaki oyuncu bileğinden sakatlandı. Yayıncı kuruluştan gelen bilgilere göre, genç oyuncunun tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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