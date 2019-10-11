Antidepresanlar kilo aldırır mı? sorusu yıllardır merak edilen ancak net bir sonuca bağlanamayan bir konu. Son günlerde İngiltere'de yapılan bir araştırma, antidepresan kullanan hastaların, kullanmayanlarla kıyaslandığında fazladan 2 – 3.5 kilo alma olasılıklarının yüzde 21 arttığını gösterdi. Bu çalışmanın sonucunda antidepresanların, kilo alımına neden olabileceğinin bildirildiğini kaydeden Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Araştırmaya göre; kilo alımı riski, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıkıyor. Bu risk 6. yıla kadar sürüyor" dedi.

"OBEZİTE RİSKİNİ YÜZDE 29 ORANINDA YÜKSELTİYOR"



Fazladan 2-3.5 kilonun, bazı kişileri Beden Kitle İndeksi açısından normal kategoriden kilolu veya obezite kategorisine taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini yüzde 29 oranında yükselttiğini de vurguladı.



Ancak antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri olduğunda doktorlarına danışmaları, doktorlarıyla konuşmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulunuldu.



Antidepresan kullananların kilo yönetimi için diyetisyene başvurmaları gerektiğini kaydeden Bıkmaz, "Bu haplar çoğu kişide kilo almayı kolaylaştırıp kilo vermeyi zorlaştırıyor. Kilo sorununuz varsa bu bilgiyi mutlaka dikkate alın. Çünkü kilo alımının artmasıyla da depresyon ve mutsuzluk bağlantılı olabiliyor. Doktor kontrolünde başlanması gereken antidepresanlara, doktor kontrolünde bırakmanız gerektiğini lütfen unutmayın" diye konuştu.