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Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Antik kentte "nöbet" cinayeti! - Güncel haberler
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Antik kentte kanlı tartışma! "Nöbet" yüzünden canından oldu

Afyonkarahisar'da antik kentte güvenlik görevlisi R.S., nöbet konusunda tartıştığı meslektaşı Ebubekir Köksoy'u tabancayla vurarak öldürdü

Afyonkarahisar'da Antik kentte
DHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S. arasında bugün saat 10.00 sıralarında, "nöbet" konusundan kaynaklı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda hayatını kaybeden Ebubekir K&ouml;ksoy
Olayda hayatını kaybeden Ebubekir Köksoy

Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

JANDARMA EVİNDE YAKALADI

Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı. Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

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