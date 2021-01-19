Antikor oluşması ne demek? Koronavirüsten sonra antikor oluşunca ne oluyor? Merak konusu oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle hastalığa yakalanan kişiler antikor üretmeye başlıyor. Antikor ise hastalığa karşı bağışıklık kazanmış oluyor.

ANTİKOR NEDİR?

Antikor, vücutta geçirilen bir enfeksiyona karşı vücudun savunma amacıyla ürettiği, kanda bulunan maddelerdir. Hastalık geçirilmeden de aşı yoluyla vücutta antikor üretilebilir. Bu şekilde vücudun hastalığa karşı bağışıklığı sağlanmış olur.

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

Antikor testi, kandan örnek alınarak kanda antikor varlığının belirlendiği testin adıdır. Hangi hastalık için araştırma yapılıyorsa, o hastalığa karşı üretilen antikor test edilir. Örneğin bir kişinin COVID-19 hastalığı geçirip geçirmediği, yapılan antikor testiyle anlaşılabilir. Kişinin kanında COVID-19 hastalığına karşı antikor bulunursa, yani test pozitif çıkarsa, bu kişi hastalığı geçirmiş ya da geçiriyor denilebilir.

ANTİKOR TESTİ SONUCU NE ANLAMA GELİYOR?

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıtemur, "Antikor testinin iki sonucu olabilir; negatif ya da pozitif. Hastalık geçirmemiş kişilerin antikor testi sonucu negatiftir. Negatif test sonucu, kişinin bu hastalığı geçirmediği anlamına gelir. Ancak hastalığın başlangıcında ve erken evrede testin negatif çıkma olasılığı vardır. Çünkü henüz vücutta antikorlar oluşmaya başlamamıştır. Bu nedenle hastalık seyri değerlendirilerek birkaç hafta sonra antikor testi tekrar edilebilir. Hastalığı geçirmiş ya da geçirmekte olan kişilerde ise antikor test sonucu pozitiftir. Pozitif test sonucu iki türlü değerlendirilebilir;IgM pozitif ya da IgG pozitif- IgM pozitif ancak IgG negatif ise enfeksiyon başlamış ancak henüz ilerlememiştir.- IgM ve IgG pozitif ise hastalık geçirilmekte ve bağışıklık gelişmeye başlamıştır.- IgM negatif ve IgG pozitif sonuçları ise, enfeksiyonun daha önceden geçirilmiş olduğu anlamına gelir. Her hastalık için IgM ve IgG ortaya çıkma süreleri ve kanda bulunma süreleri farklıdır. Örneğin COVID-19 hastalığında IgM ve IgG antikorları kanda hemen hemen aynı sürede ortaya çıkar. Yalnızca IgM varlığı ölçülmesi yeterli olabildiği gibi, IgG varlığı da kimi durumlarda değerlendirilebilir. Negatif sonuçlar normal olarak değerlendirilir. Antikor testi sonucu pozitif olduğunda diğer bulgu ve tanı yöntemleriyle birlikte uzman hekim tarafından hastalık tanısı konularak, uygun tedaviye başlanır.’’