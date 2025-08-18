Habertürk
        Antonis Remos: Türkiye'yi çok seviyorum - Magazin haberleri

        Antonis Remos: Türkiye'yi çok seviyorum

        Yunan şarkıcı Antonis Remos, Bodrum'da sevenleriyle bir araya geldi. "Türkiye'yi çok seviyorum" diyen Remos; "Özellikle Mustafa Sandal ve Sıla'ya bayılıyorum" ifadelerini kullandı

        Giriş: 18.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:21
        "Türkiye'yi çok seviyorum"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yunan şarkıcı Antonis Remos, Bodrum'daki bir otelde sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Remos, Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi.

        Antonis Remos; "Türkiye'yi çok seviyorum. Sanatçılarına ayrı bir hayranlığım var. Özellikle Mustafa Sandal ve Sıla'ya bayılıyorum. Yakın zamanda ikisiyle de projelerimiz olacak, sık sık görüşüyoruz" dedi.

