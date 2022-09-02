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Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Antony, ilk kez konuştu. Manchester United'in 100 milyon Euro bedelle renklerine bağladığı Brezilyalı yıldız, "Burada tarih yazmak istiyorum" dedi

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  • Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

    Manchester United, Antony'i Ajax'tan 100 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. 
  • Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

    Kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi unvanının sahibi Brezilyalı oyuncu ilk kez konuştu.
  • Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

    Antony, "Rüyalarım gerçek oldu. Bana gösterilen destek ve inanç için gerçekten minnettarım. Burada tarih yazmak istiyorum. Göğsüme baktığımda bu dev kulübün armasını görmekten mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.
  • Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

    Ada ekibine gelmesinde Teknik Direktör Erik ten Hag'in etkili olduğuna vurgu yapan 22 yaşındaki Brezilyalı yıldız, "Bu seviyeye gelmem şans eseri olmadı. Erik, Ajax'a geldiğim andan itibaren bana çok iyi davrandı ve bana inandı. Onunla birlikte, tekrar tarih yazmayı ve daha da büyümeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.
  • Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

    Brezilyalı yıldız, vatandaşları Fred ve Casemiro ile aynı forma altında mücadele edeceği için de mutlu olduğunu kaydetti.
  • Antony, ilk kez konuştu: Burada tarih yazmak istiyorum

    Antony, "Fred ile Manchester United hakkında konuştum. Onlarla tekrar bir araya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Onlardan çok şey öğreneceğimi umuyorum. İki arkadaşımla birlikte büyük başarılara imza atmayı umuyorum" diye konuştu.

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