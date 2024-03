Bunun yanı sıra Uluslararası Sporcu Beslenmesi Derneği dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre, egzersizden sonraki 30 dakika içinde enerji depolarının yenilenmesine ve düşük kan şekerinin önlenmesine yardımcı olan yüksek karbonhidratlı bir atıştırmalık yemek idealdir.

Kaynak: Journal of the International Society of Sports Nutrition, Progress in Molecular Biology and Translational Science, National Library of Medicine, Health