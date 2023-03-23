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2023 AÖF bahar sınavları yüz yüze mi, online mı olacak? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi sınav takviminin belli olmasıyla beraber, sınavların online mı yüz yüze mi olacağı araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiğini ve online eğitime geçildiğini açıklamıştı. İşte AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınavların eğitim durumu hakkında gelişmeler...

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  • AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

    BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ UZAKTAN YAPILACAK

    Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz 13 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıt yenileme sürecinin ardından gözler AÖF bahar dönemi sınavlarına çevrildi. 
  • AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre bahar dönemi uzaktan devam edilecek. "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

     
  • AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF BAHAR SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AÖF bahar dönemi sınavları 15 - 16 Nisan 2023 tarihleri arasında, dönem sonu final sınavları ise 27 - 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023'te düzenlenecek.

     
  • AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

    AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, onlive sınav sistemine geçiş yaptı. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzakran eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınavların nasıl yapılacağına dair bir açıklama gelmedi. 

     
  • AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi nasıl yapılacak, sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?

    ONLİNE SINAV NASIL YAPILIYOR?

    AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılab sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor. Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor. Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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