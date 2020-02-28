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AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF'ten açıklama geldi! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme son gün tarihi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından uzatıldı. Peki, AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? Kayıt yenileme nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF kayıt yenileme

AÖF kayıt yenileme son gün tarihi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen binlerce öğrenciye bugün müjdeli haber geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerini yoğun istek üzerine uzattığını duyurdu. İşte detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN 2020

AÖF'ten yapılan açıklamaya göre Kayıt Yenileme süresi 6 Mart 2020 saat 23.59'a uzatıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız),Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNDEN SONRA DERS EKLENEBİLİR Mİ?

Ders seçimi yapıp kaydı aktiflenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

ÜST DÖNEMLERDEN DERS EKLENEBİLİR Mİ?

Lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan; ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan ders alamaz. Bu kural Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için uygulanmaz.

Ancak yeni kayıt yaptıranların dersleri güz döneminde sistem tarafından atanmaktadır.

AÖF SINAV TAKVİMİ - 2020 BAHAR DÖNEMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı23 Ağustos 2020
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