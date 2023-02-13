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AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, online mı yapılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından AÖF sınavları ertelendi mi sorusunu akıllara getirdi. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, bahar dönemi için ders seçimi ve kayıt dönemini beklemeye başladı. İşte 2023 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve sınav tarihleri...

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  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bilindiği gibi 13-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyordu. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, online mı yapılacak?" İşte detaylar...
  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık’ta, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak’ta tamamlandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (11 Şubat) tarihinde yaptığı açıklamada üniversitelerin yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.
  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    10 Şubat’ta Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada “  yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.” ifadeleri kullanıldı. 

    Sınavlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Kayıt yenileme tarihlerinin belli olmasıyla sınavlar hakkındaki kararın da açıklanması bekleniyor.
  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Daha önce yapılan açıklamada kayıt yenileme işlemlerinin 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

    Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ve YÖK’ten gelen son açıklamalar ile birlikte kayıt takvimi siteden kaldırıldı. Ve akademik takvimde kayıt yenileme işlemleri için “ YÖK' ten gelen açıklamaya göre belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.

     
  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler için ara sınav ve dönem sonu sınavları organize ediyor. Dönem sonunda başarısız öğrencilere yönelik yaz okulu sınavları  yapılır.

    Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verilir.

     
  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Ara sınavlar dönem sonu ortalamasına %30, dönem sonu sınavları ise %70 etki eder. 
  • AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, nasıl olacak, online mı yapılacak?

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA!

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde:

    "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.

    YÖK'ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

    Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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