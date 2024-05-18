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        Haberler Kısayol AÖF sınavları ne zaman, kaç gün kaldı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

        AÖF sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı:

        Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı için geri sayım heyecanı başladı. Açıktan üniversite eğitimi alan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdi gözler AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır, AÖF ne zaman sorusunun yanıtında. Peki 2024 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman, kaç gün kaldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:00
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        AÖF sınav giriş belgesi/yerleri belli oldu. AÖF final dönemi sınav tarihleri için Mayıs ayı işaret edildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları mart ayında tamamlanmış, sonuçlar ise nisan ayında duyurulmuştu. Peki 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, kaç gün kaldı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

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        AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

        Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

        Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

        Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

        AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

        Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

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