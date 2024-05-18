AÖF sınav giriş belgesi/yerleri belli oldu. AÖF final dönemi sınav tarihleri için Mayıs ayı işaret edildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları mart ayında tamamlanmış, sonuçlar ise nisan ayında duyurulmuştu. Peki 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, kaç gün kaldı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?