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AÖF sınav sonuçları SORGULAMA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı. Üniversiteyi açıktan okuyan milyonlarca öğrenci 14-15 Aralık tarihleri arasında vize sınavına girmişti. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2019

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AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen vize sınavlarının sonuçlarını resmi internet sayfasında bulunan öğrenci otomosyonunda açıkladı. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI 2019

AÖF sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI

 


Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.
Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

AÖF İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor.

Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A),iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

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