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        Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman? 2024 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        Açıktan üniversite bitirmeye çalışan öğrenciler AÖF bahar dönemi sınavlarına hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF giriş belgeleri yayımlandı. Bahar dönemi sınavına girmeden önce adayların sınav giriş belgesini temin etmesi gerekiyor. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, alınarak "başarı notu" hesaplanıyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 15:23
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        AÖF sınav tarihi belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala AÖF ara sınav tarihleri ve vize sınav yerleri gündemdeki yerini aldı. Peki AÖF sınavları ne zaman? 2024 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı

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        AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı.

        Takvime göre, ara sınav olarak da bilinen vize sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Ara sınavlar ortalamaya %30 etki edecek.

        AÖF bahar dönemi final sınavları ise 25-26 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Sınavlar not ortalamasına %70 etki edecek.

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        AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024

        Vize sınavı: 23-24 Mart

        Final sınavı: 25-26 Mayıs

        Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

        Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024

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        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

        Yapılan açıklamada; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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