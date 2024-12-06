2024 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta, nasıl olacak?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak ve her sınav için 30 dakika süre verilecek. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?" İşte 2024-2025 yılı AÖF vize tarihleri...
AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavlarında ter dökecek öğrenciler için sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi olacak? 2024 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2024 AÖF ara sınav takvimi...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri erişime sunuldu. Sınav giriş belgesine AÖF resmi web sitesi http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.
Güz dönemi sonu sınav merkezi değişikliği için son gün 09 Aralık 2024 tarihidir.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
Bahar dönemi AÖF ara sınavları da 19-20 Nisan 2025 tarihinde,
Dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.
AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ
Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ UYGULANACAK?
AÖF sınavları yüz yüze uygulanacak.