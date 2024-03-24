AÖF sonuçları sorgulama ekranı: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Üniversiteyi dışardan bitirmek zorunda olan öğrenciler AÖF sonuçları sorgulaması yapıyor. Vize sınavında başarı notu alt sınırı 35 olurken bu notun altında olan öğrenciler FF harf notu alacak. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte Açıköğretim AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası
AÖF sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Açıköğretim Fakültesi vize sınavları Cumartesi ve Pazar uygulanıyor. AÖF sınav giriş belgesiyle bahar dönemi ara sınavlara katılım sağlanıyor. Bilindiği gibi vize sınavı öğrencilerin not ortalamasına %30 etki edecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman sınavların yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde AÖF sınav sonuçları açıklanıyor. Nisan ayının ilk haftası AÖF ara sınav sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DAKİKA?
AÖF bahar dönemi ara sınavları 23 Mart Cumartesi saat 09.30’da başlayacak. Oturumlar cumartesi günü saat 14.00’da ikinci oturumla devam edecek. Pazar günü oturumu ise 24 Mart Pazar günü saat 15.00’da başlayacak. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi verilecektir.
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00
24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan alınabilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.
AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.