Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan öğrenciler, tahmini olarak puanlarını hesaplamak istiyor. Bu sebeple sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır? İşte, 2026 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…