        Haberler Bilgi Gündem AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır? 2026 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı

        AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? 2026 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüle ekranı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor. Alacakları puanı tahmini olarak hesaplamak isteyenler, sınavdan çıktıktan sonra soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır? İşte AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...

        Giriş: 18.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:38
        1

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan öğrenciler, tahmini olarak puanlarını hesaplamak istiyor. Bu sebeple sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurular yakından takip ediliyor. Peki, AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır? İşte, 2026 AÖF final sınav soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…

        2

        AÖF FİNAL SINAVLARI DEVAM EDİYOR

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

        AÖF sınavlarının sabah oturumu saat 09.30'da başlarken, öğleden sonraki oturumu ise saat 14.00'te yapılıyor.

        Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.

        3

        AÖF FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        AÖF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        AÖF final sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

        4

        AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına Anadolu Mobil ve ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilirler.

        AÖF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan ‘’Sınavlar Hakkında’’ duyurusuna göre;

        AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde ilan edilecek.

        Öğrenciler, sınav sonuçlarını Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenebilecek.

        Sınav soru ve sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 2 iş günü içinde aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinde bulunan Sınav İşlemlerinden itiraz edilebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

        6

        2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026

        Bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026

        AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
