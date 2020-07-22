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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Üniversiteyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler yaz okuluna kayıt olarak öğrenim haklarına devam edebilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF yaz okulu ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre AÖF Yaz okulu kayıtları 20-28 Temmuz tarihleri arasında.

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI

AÇF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160 TL,

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175 TL,

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190 TL,

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205 TL,

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220 TL

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN 2020

AÖF yaz okulu sınavları Eylül ayında o günün şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu.