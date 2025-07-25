AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi belli oldu. Kayıt işlemlerini 9 Temmuz’a kadar tamamlayan öğrenciler, ağustos ayında düzenlenecek sınavlarda ter dökecek. Sınav merkezleri, 4 Temmuz’a kadar ÖBS sistemi üzerinden güncellenmişti. Şimdi gözler sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Detaylar haberimizde...