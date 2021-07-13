Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alınacak olup Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (@AOFAnadolum) June 21, 2021
AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ
|YAZ OKULU
|Kayıt Türü
|İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi**
|Mazeretli Kayıt Tarihi
|Süre
|DERS SEÇİMİ
|- Açık öğretim
- İktisat
- İşletme
|05 Temmuz 2021 Pazartesi
08 Temmuz 2021 Perşembe
|09 Temmuz 2021 Cuma
|5 gün
|SINAV TARİHLERİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
|12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
|Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
|16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
|Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
|10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
|Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
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29-30-31 Mayıs 2021
|Yaz Okulu Sınavı
|04 Eylül 2021
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