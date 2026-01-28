AÖL 2.dönem sınav ve kayıt tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları için geri sayım başladı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL 2.dönem sınavlarına odaklandı. Açık lise sınavları yine üç oturum halinde düzenlenecek ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ile eş zamanlı olarak yürütülecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yapacak.
AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir.
E-OKUL KAYDI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt işlemleri ise devam ediyor. Bu öğrenciler, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren, 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek.