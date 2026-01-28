Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL 2.dönem sınav ve kayıt tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        AÖL 2.dönem sınav ve kayıt tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları için geri sayım başladı. AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 16:32 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL 2.dönem sınavlarına odaklandı. Açık lise sınavları yine üç oturum halinde düzenlenecek ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavları ile eş zamanlı olarak yürütülecek.

        2

        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

        AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler hariç diğer öğrenciler, kayıt yenileme işlemi yapacak.

        AÖL 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Bu doğrultuda öğrenciler, kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilir.

        AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        E-OKUL KAYDI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

        Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt işlemleri ise devam ediyor. Bu öğrenciler, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren, 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde