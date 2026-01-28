AÖL 2.dönem sınav ve kayıt tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

E-OKUL KAYDI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt işlemleri ise devam ediyor. Bu öğrenciler, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren, 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt yaptırabilecek.