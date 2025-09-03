Açık lisede okuyan ve sisteme ilk kez dahil olacak öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt takvimi araştırmaları başladı. Başvuru kılavuzu ile hem kayıt yenileme hem de yeni kayıt işlemlerinde izlenecek adımlar belli olacak. İşte güncel bilgiler...