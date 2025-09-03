AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte AÖL kayıt takvimi
Açık Öğretim Lisesi'nde yeni dönem için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ait kayıt ve kayıt yenileme süreci takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı kılavuz ile hem yeni başvuruların hem de mevcut öğrencilerin takip edeceği takvim netleşecek. Binlerce öğrenci, resmi açıklamayı bekliyor. İşte detaylar...
Açık lisede okuyan ve sisteme ilk kez dahil olacak öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt takvimi araştırmaları başladı. Başvuru kılavuzu ile hem kayıt yenileme hem de yeni kayıt işlemlerinde izlenecek adımlar belli olacak. İşte güncel bilgiler...
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl ilk kayıt işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacaktır.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, belirlenen ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri ve yeni kayıt kılavuzu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.