AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026 | Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Açık liseyi dışarıdan okumak isteyen adaylar, AÖL kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. AÖL kayıt tarihleri takviminin yayımlanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Açık lise ilk kayıt için adaylar, gerekli evraklarla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurabilecek. AÖL kayıt yenileme işlemi yapacak mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ücretini MEB Ödeme Sistemi ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yatırarak Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Giriş ekranından ders seçimlerini yapabilecekler. Peki, AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2026-2027 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri takvimine ilişkin detaylar…