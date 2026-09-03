AÖL KAYIT TARİHLERİ 2026 | Açık lise kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu?
Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri için öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Liseyi dışarıdan bitirmek isteyen binlerce adayın gündeminde 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL kayıt tarihleri takvimi yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihler merak konusu oldu. İşte, 2026 AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında merak edilenler…
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırmaları hız kazandı. Açık liseyi dışarıdan okumak isteyen adaylar, AÖL kayıt yenileme tarihlerine odaklandı. AÖL kayıt tarihleri takviminin yayımlanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Açık lise ilk kayıt için adaylar, gerekli evraklarla İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurabilecek. AÖL kayıt yenileme işlemi yapacak mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ücretini MEB Ödeme Sistemi ya da anlaşmalı bankalar üzerinden yatırarak Açık Öğretim Lisesi Öğrenci Giriş ekranından ders seçimlerini yapabilecekler. Peki, AÖL kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2026-2027 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri takvimine ilişkin detaylar…
2026 AÖL KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. MEB'in geçmiş yıllardaki takvimleri dikkate alındığında kayıtların eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler, yayımlanacak AÖL kayıt kılavuzuyla belli olacak.
AÖL KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler, gerekli belgelerle Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine başvurabilecek. Kayıt yenileyecek öğrenciler ise belirlenen ücreti yatırdıktan sonra AÖL öğrenci sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.
AÖL İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerden T.C. kimlik belgesi, biyometrik fotoğraf ve öğrenim durumunu gösteren belge isteniyor. 2026-2027 dönemine ilişkin kesin evrak listesi, MEB'in yayımlayacağı kayıt kılavuzuyla netleşecek.
AÖL KAYIT YENİLEMEDE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?
Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrencilerin, AÖL öğrenci giriş ekranından ders seçimlerini yapmaları gerekecek. Başvuru tarihleri ve ders seçimiyle ilgili ayrıntılar, yeni dönem kayıt kılavuzunda yer alacak.