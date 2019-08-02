Açıköğretim AÖL lise kayıtları ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim sınav takviminde kayıtların ve ilk ders başlangıcını yayınladı. İşte detaylar haberimizde...

AÖL LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2019

MEB'in yayınladı Açıköğretim Liseleri programında kayıtlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL DİPLOMASI NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilere aktif dönem açılması, derslerinin seçilebilmesi, isterse alanını değiştirebilmesi,

sınav merkezini değiştirebilmesi ve sınava girebilmesi için kayıt yenileme dönemlerinde yapılan

işleme kayıt yenileme işlemi denir. Öğrencilik durumu aktif ya da donuk olan öğrenciler, bu işlemi

yaptırmak için bankaya yönergede belirtilen kayıt ücretini öder. Dekontu ile birlikte İrtibat Bürolarına

gider kayıt yenileme işlemini yaptırır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci numarasından erişilerek yapılır.