Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AÖL SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?

        AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Aralık ayında uygulanacak AÖL sınavları, 3 oturumdan oluşacak. Sınava sayılı günler kala AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?" İşte 2025-2026 AÖL sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 23:21 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavlarında her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme ise 100 puan üzerinden yapılacak. Açık lise sınavların için geri sayım sürerken, AÖL sınav tarihleri öğrenciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?" İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        2

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.

        AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

        3

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

        2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

        3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        4

        AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

        AÖL sınavları 3 oturumda uygulanacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

        5

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"