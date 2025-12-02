AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Aralık ayında uygulanacak AÖL sınavları, 3 oturumdan oluşacak. Sınava sayılı günler kala AÖL sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?" İşte 2025-2026 AÖL sınav takvimi...
AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavlarında her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme ise 100 puan üzerinden yapılacak. Açık lise sınavların için geri sayım sürerken, AÖL sınav tarihleri öğrenciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?" İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem e-Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Öğrencilerin Erişimine Açıldı.
AÖL sınav giriş belgesine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "E-Sınav Giriş Belgesi" ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,
3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?
AÖL sınavları 3 oturumda uygulanacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.