AÖL 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavlarında her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme ise 100 puan üzerinden yapılacak. Açık lise sınavların için geri sayım sürerken, AÖL sınav tarihleri öğrenciler tarafından mercek altına alındı. Peki, "AÖL sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖL sınavları ne zaman?" İşte AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...