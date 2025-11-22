AÖL sınav takvimi: MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerini duyurdu. Aralık ayında yapılacak sınavlar için giriş belgelerini MEB'in resmi sistemi üzerinden alacak. Ders seçimi ve kayıt yenilemesini yapan öğrenciler sınava katılım gösterecek. İşte, AÖL sınav takvimi 2025
AÖL sınav takvimi belli oldu. Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumları aralık ayında uygulanacak. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasına ise kısa süre kaldı. İşte AÖL sınav tarihleri
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.
AÖL SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.