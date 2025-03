AÖL sınav tarihi 2025: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri ve saatleri şöyle:

Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.