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AÖL sınav tarihleri 2021: MEB Açık Lise sınav tarihi belli oldu! İşte AÖL sınav takvimi

AÖL sınav tarihleri belli oldu! Merakla beklenen Açıköğretim Lise sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile öğrencilerle paylaşıldı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri 2021!

AÖL sınav tarihleri 2021: MEB Açık Lise sınav tarihi belli oldu! İşte AÖL sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim sınav tarihlerini açıkladı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından online olarak yapılacak sınavlara, Açık Öğretim Okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile katılabilecektir. İşte Açıköğretim Ortaokul ve Lise sınav tarihleri...

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan Açıköğretim sınav tarihleri ile ilgili açıklamada "5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Sınavları, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden online (çevrimiçi) olarak 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır." denildi.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacak.

AÇIKÖĞRETİM İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Okullarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. Dönem online sınavları da 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak.

Online(çevrimiçi) sınavlara ait detaylı bilgiler ve Örnek sınav uygulamasına yönelik videolar önümüzdeki günlerde okulumuzun internet sitelerinden paylaşılacak.

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