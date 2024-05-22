AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihleri ne zaman, ayın kaçında?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınav tarihleri duyuruluyor. AÖL 3.dönem sınavları Temmuz ayında uygulanacak. Temmuz ayında yapılacak olan üçüncü dönem açık lise sınavları öncesi sınav giriş belgesi yayınlanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL 3.dönem sınav tarihleri ne zaman, ayın kaçında?
AÖL sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. AÖL 3.dönem sınav tarihleri Temmuz ayında yapılacak. Liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayında kaçında sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB AÖL sınav tarihleri takvimi 2024
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri temmuz ayında gerçekleştirilecek.
Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.
Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması ;5 dönem uygulaması 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan öğrenciler için kaldırılmış olup, 2023/1 döneminden itibaren kayıt olan tüm öğrenciler 8 dönem şartına tabidirler.)
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.