        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

        Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 1. oturumu 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da, 2. oturumu ise 14.00'te gerçekleştirildi. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 3. oturumu ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00'da yapıldı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

        Giriş: 01.01.2026 - 16:14 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:14
        1

        AÖL sonuçları için geri sayım sürüyor. AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinde yayınlandı. Şimdi ise gözler AÖL sonuçlarında. İşte, AÖL sonuçları ile ilgili detaylar

        2

        AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        3

        AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

