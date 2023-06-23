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AP Başkanı Metsola: "Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Akdeniz'de hiçbir erkek, kadın ya da çocuğun ölmemesi gerektiğini, burada insan hayatının söz konusu olduğunu söyledi.

AP Başkanı Metsola:
AA

Resmi temaslar için Roma'da bulunan Metsola, İtalyan ANSA ajansının forumuna katılarak gündemdeki soruları yanıtladı.

Metsola, 14 Haziran'da Yunanistan ve 26 Şubat'ta da İtalya açıklarında yaşanan, çok sayıda düzensiz göçmenin can verdiği tekne kazalarına işaret ederek, "Yunanistan kıyılarındaki trajediyi, Cutro trajedisini gördük ve onlar son olmayacaklar. Bizim sularımızda hiçbir erkek, kadın veya çocuk ölmemeli. En savunmasız olanlar da kadınlar ve çocuklar, unutmayalım ki insan hayatından bahsediyoruz." dedi.

AP Başkanı, Avrupa Birliği'nde (AB) düzensiz göç konusunda üye devletler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşım ilkelerini yeniden tesis etmeyi hedefleyen haziran ayı başında AB Adalet ve İçişleri Bakanlarının vardığı anlaşmaya atıfta bulunarak, "Yıllardır askıda olan bir anlaşmanın önündeki blokajı nihayet kaldırdık." diye konuştu.

Metsola, 9 Aralık 2022'de Belçika kolluk kuvvetlerinin yaptığı aramalarla kamuoyuna yansıyan AP'deki yolsuzluk skandalına ilişkin de "Soruşturmalar sürüyor ve kimse hakkında bir yargıda bulunamam. Ama daha fazla kontrol ve şeffaflık için acil önlemler aldık. Açık olmaktan gurur duyan bir AP'ye sahibiz, ama sorumlu olmalıyız. En azından hiç kimse hiçbir şey yapmadığımızı söyleyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Roma'daki temaslarına dün başlayan Metsola, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Metsola'nın düzensiz göç, Ukrayna, ekonomi ve gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi gibi AB gündeminde yer alan konuları değerlendirdikleri belirtildi.

Fotoğraf: AP

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