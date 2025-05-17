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        Bursa'da apartman bahçesinde Kafkas engereği görüldü

        Bursa'da bir apartmanın bahçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlikeye yakın türler arasında gösterdiği Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:56 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:56
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        Apartman bahçesinde Kafkas engereği
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        Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında bir apartmanın bahçesinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, yılanı özel aparatlarla dikkatlice fileye alarak kontrollü şekilde ormana bıraktı.

        Yapılan incelemede, yakalanan yılanın Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde "nesli tehlikeye yakın" kategorisinde yer alan Kafkas burunlu engerek olduğu belirlendi.

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