Reuters

Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği, cumartesi günü Yeni Zelanda’nın teklifiyle Covid-19 aşıları ve ilgili tıbbi ürünler üzerindeki tarifeleri kaldıracak öneriyi tartışmaya hazırlanıyor.

— APEC Secretariat (@APEC) June 5, 2021

Halihazırda APEC’den bazı üyeler planın çok iddialı olduğunu söylüyor. Gümrük tarifesini kaldırma, Yeni Zelanda önderliğinde geldi. Bu sayede aşıların daha geniş çapta dağıtılmasındaki gecikmeleri önlenmek hedefleniyor.

APEC, aşıların ve ilgili tıbbi ürünlerin sınır ötesi hareketi konusunda en iyi uygulama kılavuzunu hayata geçirmek istiyor.

Tarifelerin aşılar üzerinde yüzde 0,8 civarı olduğu biliniyor ancak aşı tedarik zincirindeki diğer mallar daha yüksek tarifelerle karşı karşıya.

Bunlar özellikle alkol çözeltileri, dondurma ekipmanı, paketleme ve depolama malzemeleri, şişeler ve tıpalar yüzde 5 civarında tarifeye sahip.Bazı APEC üyesi ülkelerin ekonomilerinden yüzde 30’a kadar tarifeler çıkabiliyor.

Reuters, üst düzey yetkililerin ve ticaret bakanlarının konuyla ilgili olarak 18 Mayıs’tan beri temas halinde olduklarını söyledi.

Bu cumartesi sanal konferans yöntemiyle görüşecek yetkililer ortak bir bildiri yayımlayacak.

APEC görüşmelerinde, Dünya Ticaret Örgütü önderliğinde müzakere edilen bir konu olan Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine yönelik desteğinin de görüşülmesi bekleniyor. Özellikle Hindistan ve Afrika bu haklardan feragat edilmesini talep ediyor.