Türkiye’de geliştirilen bulmaca oyunları başarısını tüm dünyada kanıtlıyor. Yalın görsellerle aktarılan iyi fikirlerin ne denli güçlü olabileceğini kanıtlayan bu minimal bulmaca oyunları App Store’da farklı ülkelerde liste başı oldu ve dünyanın dört bir yanında kullanıcılarla buluştu! İşte minimal bulmaca meraklıları için öne çıkan yerli bulmaca oyunları…

HOCUS VE PUZZLEMENT

Hocus ve Puzzlement oyunlarının geliştiricisi Gamebra.in'in kurucusu Yunus Ayyıldız, 2011 yılında 2011 ODTÜ Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Oyun geliştirmeye üniversite 3. sınıfta okurken hobi olarak başlayan Yunus, 2014 yılında geliştirdiği bir mobil oyun olan Joinz ile ilk defa hobisinden para kazanmaya başlayınca bunu işe dönüştürmüş. Yavaş yavaş kendi tarzı olan minimal tasarımı, yaptığı işlere yansıtmış ve ardından diğer oyunları rop, hocus, VOI ve puzzlement gelmiş.

Minimal bulmacaların kendisinin de çocukluğundan bu yana oynadığı bir tür olduğunu ve kakuro, nonogram, kenken, sudoku gibi uzakdoğu bulmacalarının kendisini etkilediğini belirtiyor. Oyunlarının Uzakdoğu’da büyük ilgi görmesi ve bir televizyon programında kullanılmasının da bu nedenle olduğunu ekliyor. iOS ekosistemindeki cihaz kapasitesi ve işletim sistemi özelliklerinin oyunlara güzellik kattığını ve Haptic feedback’in en beğendiği özellik olduğunu, oyuna çok güzel bir ruh kattığını ekliyor.

FOUR PLUS

5 sene önce başladıkları beraber oyun geliştirme hayallerini 2018 yılı içinde gerçekleştiren Ercan Akkaya ve Günay Sert kendileri de birer oyuncu olarak kendilerine iyi gelenin diğer oyunculara da iyi geleceği düşüncesiyle yola çıkmış. Oyunlara olan ilgileri çocukluklarında oynadıkları kart oyunlarına kadar uzanıyor. Four Plus ile mobil oyun dinamiklerini en doğru şekilde yansıtan kafa dağıtmalık bir oyun deneyimi sunmaya çalıştan geliştiriciler oyunculara mümkün olduğunca eksiksiz ve farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyun geliştirmenin büyük sabır ve emek gerektiren bir iş olduğunu vurguluyorlar ama gerekli motivasyon ve bilgi ile yapılamayacak bir şey olmadığını da ekliyorlar. Başlı başına bir online mecra olarak tanımladıkları App Store ile günde milyonlarca insanın takip ettiği bir mağazada vitrine çıkıp görünür olmayı müthiş bir his olarak tanımlıyorlar ve Four Plus 45 ülkede feature olunca oyuna olan ilginin arttığını ve kısa sürede 150.000 indirme sayısına ulaştıklarını ekliyorlar.

Bu rakamları reklam vererek elde etmeye çalışmanın bir geliştirici için ciddi bütçeler ortaya çıkardığını belirtiyorlar. Farklı oyun modları ve iyileştirmelerle Four Plus'ı güncellemek için çalışan ekip, yeni oyunlar denemeye ve öncelikle kendilerini ikna edebilecekleri projeler üretmeye devam etmek istiyor. Hayallerinin peşinden koşmaya ve her daim yeni şeyler öğrenmeye devam ederken bunun sonucunda da oyunculara yeni ve beğenecekleri oyunlar sunabilmek en büyük hedefleri.

LVL

LVL, tek bir dokunuş ile 2. boyutu 3. boyuta çeviren yeni minimalist bulmaca oyunu. Oyunun geliştiricisi Ertan Ünver, 10 seneden daha fazla zamandır video oyunu geliştirme ile ilgileniyor olmasına rağmen, bu işi son 3 senedir profesyonel olarak yapan bağımsız bir oyun geliştiricisi. LVL'nin ilk prototipi Ömer Atmaca ve Uğurhan Bilici ile beraber katıldığı bir etkinlikte ortaya çıkmış ve sonrasında da 3 arkadaş beraber çalışarak 4 ay gibi bir sürede LVL'yi App Store'da yayınlayacak hale getirmiş. Bulmaca oyunlarının asla popülaritesini yitirmeyen bir kategori olduğunu belirten Ertan, Türkiye’de oyun geliştiricilerinin birbiriyle olan samimiyet ve yardımlaşmasının önemli olduğunu düşünüyor.

App Store'da global olarak öne çıkarılmasının kendisi için duygusal bir anlamı olduğunu belirten geliştirici, LVL'nin çıkış yaptığı gün, Süper Mario Run oyununun da yayınlandığını ve 5 yaşından beri oynadığı ve belki de oyun geliştiricisi olmasına neden olan serilerden biri olan Süper Mario'nun, ilk defa bir telefona geldiği gün kendisinin yaptığı bir oyun ile yan yana durarak tüm dünyada App Store'da gösteriliyor olmasının tarif edilemez bir duygu olduğunu ve o ekran görüntüsünün hala kendisinde durduğunu belirtiyor. Hali hazırda mobil kart oyunları geliştiren bir oyun stüdyosunda çalışan Ertan, burada her gün yeni bir şeyler öğrenerek eksik noktalarını kapattığını ve fikir aşamasında olan oyunlarının tasarımları ile ilgilendiğini ekliyor.

MOTİF

Sanatsal unsurları ön plana çıkaran minimalist bir bulmaca oyunu olan Motif’in geliştiricisi Tarık Cantürk Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Animasyonu ve oyun teknolojileri bölümünde yüksek lisans öğrencisi. Kendisi oyunun tasarım ve kodlama kısımlarıyla ilgilenirken eşi Yeliz Cantürk de oyunların grafiklerini hazırlıyor. 5 seneden uzun süredir oyun piyasasında olan ikili piyasayı inceleyip minimal puzzle türünün revaçta olduğunu görmüş.

Bunun üzerine daha önce yapılmamış bir minimal puzzle oyunu yapmak istemişler ve ortaya Motif çıkmış. Oyunu 6 ay gibi bir sürede geliştirmişler sonrasında oyunlarına 100 bölüm ve yeni birkaç oyun mekaniği ekleyerek güncellemişler. Motif, İstanbul da Kristal Pixel, Juri özel ödülü almış ve Brezilya da düzenlenen BIG Festival de En İyi Öğrenci Oyunu Ödülünü kazanmış.

App Store’da global olarak öne çıkan uygulama olan Motif geliştiricileri, iOS ekosisteminin bir uygulamanın satın alınması adına uygun bir platform olduğunu ve stabil ve sabit olan iOS cihazlarında çalışmanın daha kolay olduğunu belirtiyorlar. Ekip şu günlerde yeni motif oyunu üzerinde çalışıyor ve yakın zamanda daha fazla oynanış mekaniği ve motifi kullanıcılara sunacağının haberini veriyor.

DOTCRAFT

Renk bazlı minimal bir kombinasyon bulmaca oyunu olan Dotcraft.’ın geliştiricisi Rootcraft Ocak 2018 tarihinde Ankara'da kurulmuş. İki yazılımcı, bir görsel tasarımcı ve bir seviye tasarımcısından oluşan ekip oyun teknolojileri üzerine yüksek lisansa sahip ve sektörde deneyimli.

Rootcraft’ı kurma amaçlarının sevdikleri ve tecrübeli oldukları oyun sektöründe oyunlar üretmek olduğunu belirten ekip ürettikleri oyunlarda kaliteyi ön planda tutuyor. İlk oyunları olan Dotcraft.'ı testleriyle beraber toplamda 5 ay gibi bir sürede yayına hazır hale getirdik. Dotcraft. yayınlandığında App Store'da bulmaca kategorisinde 5 ülkede "Top Banner" ve 38 ülkede "en beğenilen yeni oyunlar" listesine girmeyi başardı. Öne çıkan oyun oldukları 1 hafta boyunca 250.000 yeni kullanıcıya, 6. ayın sonunda 500.000 yeni kullanıcıya ulaşmayı başarmış. Geliştirici Candaş Alyıldız, öne çıkarılma sonucu ulaştıkları kullanıcı sayısına ancak oldukça yüklü reklam bütçesi ile ulaşabileceklerini belirtiyor.