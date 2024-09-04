Apple, iCloud paketlerine yüzde 100 zam yaptı! Zamlı iCloud fiyatları ne kadar oldu?
Apple'dan kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı! Daha önce de dev zamlarla gündeme gelen markanın en hesaplı iCloud paketi 25 TL, en pahalısı ise 2 bin 500 TL oldu. İşte, Apple iCloud zammından sonraki güncel fiyatlar...
Giriş: 04.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:59
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Daha önce de yaptığı büyük çaplı zamlarla gündeme gelen Apple bu kez de aylık iCloud paket fiyatlarına yüzde 100 oranında zam yaptı. Yeni iCloud paket fiyatları 25 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. İşte, 2024 Apple iCloud zammı sonrasında güncel fiyatlar...
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ZAMLI ICLOUD PAKET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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Öte yandan Apple, 5 GB iCloud depolama alanını ücretsiz bir şekilde kullancılarına sunuyor.
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