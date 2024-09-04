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        Haberler Bilgi Ekonomi Apple, iCloud paketlerine yüzde 100 zam yaptı! Zamlı iCloud fiyatları ne kadar oldu? Zamlı ve güncel iCloud GB ve fiyat paketleri

        Apple, iCloud paketlerine yüzde 100 zam yaptı! Zamlı iCloud fiyatları ne kadar oldu?

        Apple'dan kullanıcıları için üzücü bir haber geldi. Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı! Daha önce de dev zamlarla gündeme gelen markanın en hesaplı iCloud paketi 25 TL, en pahalısı ise 2 bin 500 TL oldu. İşte, Apple iCloud zammından sonraki güncel fiyatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:59
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        Daha önce de yaptığı büyük çaplı zamlarla gündeme gelen Apple bu kez de aylık iCloud paket fiyatlarına yüzde 100 oranında zam yaptı. Yeni iCloud paket fiyatları 25 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. İşte, 2024 Apple iCloud zammı sonrasında güncel fiyatlar...

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        ZAMLI ICLOUD PAKET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        ESKİ FİYAT (AYLIK) YENİ FİYAT (AYLIK)
        50 GB: 12,99 TL 50 GB: 24,99 TL
        200 GB: 39.99 TL 200 GB: 79,99 TL
        2 TB: 129.99 TL 2 TB: 249,99 TL
        6 TB: 899.99 TL 6 TB: 1.299,99 TL
        12 TB: 1.799,99 TL 12 TB: 2.499,99 TL
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        Öte yandan Apple, 5 GB iCloud depolama alanını ücretsiz bir şekilde kullancılarına sunuyor.

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