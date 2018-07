Intel'in sekizinci nesil Core işlemcilerine kavuşan MacBook Pro'ların bellek, depolama seçenekleri, pil ve klavyeleri de değişti.

Buna göre 2018 model 13 inç MacBook Pro, iki katına çıkarak 64 MB olan eDRAM'e sahip Intel Core i5 ve i7 işlemci seçeneği sunuyor. 2,7 GHz hızına kadar olan işlemciler Turbo Boost ile 4,5 GHz saat hızına kadar çıkabiliyorlar. Depolama seçenekleri ise 1 TB ve 2 TB olarak kaydediliyor.

Apple'ın kendine ait T2 adlı çipi sayesinde güvenlik işlevleri kazanan cihaz, True Tone Retina ekran kulllanıyor. 2.560x1.600 piksel çözünürlüğe ulaşan ekran, beyaz dengesini ortam aydınlatması ve görüntülenme şartlarına göre ayarlıyor.

Apple'ın yenilediği 15 inç MacBook Pro ise Intel Core i7 ve i9 işlemci seçenekleriyle Turbo Boost ile 4,8 GHz'e çıkabilen standart 2,9 GHz'e kadar saat hızı sunuyor. Azami DDR4 bellek miktarını 16 GB'tan 32 GB'a çıkartan Apple, 2/4 TB depolama seçenekleri sunuyor.

T2 çipi ve True Tone ekranlı cihaz, daha önce tanıtılan Touch Bar ile pratik bir kullanım sunuyor.

15 inç MacBook Pro’nun Öne Çıkan Özellikleri:

- 2.9 GHz’e kadar 6 çekirdekli Intel Core i7 ve Core i9 işlemciler ve 4.8 GHz’e kadar Turbo Boost

- 32 GB’a kadar DDR4 bellek

- Her yapılandırmada 4 GB video belleğine sahip güçlü ayrık Radeon Pro grafik işlemcisi

- 4 TB’a kadar SSD depolama alanı(2)

- True Tone ekran teknolojisi

- Apple T2 çip

- Touch Bar ve Touch ID



13 inç MacBook Pro’nun Öne Çıkan Özellikleri:

- 2.7 GHz’e kadar dört çekirdekli Intel Core i5 ve i7 işlemciler, 4.5 GHz’e kadar Turbo Boost ve iki kat daha fazla eDRAM

- Entegre Intel Iris Plus Graphics 655 ve 128 MB eDRAM

- 2 TB’a kadar SSD depolama alanı(2)

- True Tone ekran teknolojisi

- Apple T2 çip

- Touch Bar ve Touch ID



MacBook Pro ile Back to School

Aynı zamanda bugün başlayan Back to School kampanyasında da yer alan yeni MacBook Pro, Eğitim İçin Apple Store aracılığıyla üniversite öğrencileri, onların ebeveynleri, öğretim görevlileri ve üniversite personeli için sunuluyor. Kampanya kapsamında üniversite için koşullara uygun bir Mac veya iPad Pro satın alan müşteriler koşullara uygun bir Beats kulaklık kazanıyor. Ayrıca Mac, iPad Pro, AppleCare, belirli aksesuarlar ve çok daha fazlasında eğitime özel fiyat avantajları sunuluyor.



MacBook Pro için Yeni Deri Kılıflar

İlk olarak MacBook ile birlikte sunulan Apple deri kılıflar, şimdi 13 inç ve 15 inç MacBook Pro için Klasik Kahve, Gece Mavisi ve yeni Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Yüksek kaliteli deri ve ekstra koruma sağlayan yumuşak mikrofiber kaplamayla tasarlanan kılıflar, hareket halindeki kullanıcılar için MacBook Pro’yu tamamlayan mükemmel bir aksesuar.



macOS Mojave Bu Sonbaharda Sizinle

MacBook Pro, bu sonbaharda profesyonellerden ilham alarak herkes için tasarlanan yeni özelliklerle birlikte gelen, dünyanın en gelişmiş masaüstü işletim sisteminin en yeni sürümü macOS Mojave ile güncellenebilecek. macOS Mojave’deki yeni Karanlık Modu, kullanıcı içeriklerini odak noktasına alan etkileyici ve yeni bir görünümle masaüstünde dönüşüm yaratıyor. Yeni Belge Grupları özelliği, dosyaları otomatik olarak düzenli gruplar halinde toplayarak karışık masaüstlerini organize ediyor. News, Borsa, Sesli Notlar ve Ev gibi yakından tanıdığınız iOS uygulamaları, şimdi ilk kez Mac’e geliyor. FaceTime şimdi grup arama desteği sağlıyor. Mac App Store ise zengin editoryal içeriklere sahip yepyeni bir tasarımla, Microsoft ve Adobe gibi önemli geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları da sunuyor.



Bulunabilirlik

Sırasıyla 10.999 TL ve 14.999 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan güncellenmiş Touch Bar özellikli 13 inç MacBook Pro ve Touch Bar özellikli 15 inç MacBook Pro modelleri, bugünden itibaren apple.com/tr adresind e, haftanın ilerleyen günlerinden itibaren de belirli Apple Store’lar ve Apple Yetkili Satıcıları’nda satışa çıkıyor.