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Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte Apple zammı sonrası güncel fiyatlar

WWDC etkinliği öncesinde satışa kapanan Apple Store, yeniden erişime açıldı. Apple Türkiye 2 hafta önce yapmış olduğu zam sonrasında 5 Haziran 2023 itibarıyla yeni bir zam daha yaptı. Yapılan zam sonrasında iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone SE, Apple Watch, iPad fiyatları ile birlikte MacBook fiyatları da yükseldi. İşte, yeni zam sonrası güncel fiyatlar...

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  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    Apple Türkiye ürünlerine yeni zam... Apple'ın gerçekleştirdiği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını sunduğu WWDC 23 etkinliğini sonrasında Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam geldi. Yapılan zam ile güncel fiyat araştırmaları yoğunlaştı. İşte 2023 Apple zammı ile yeni iPhone fiyatları...
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    APPLE'DAN YENİ ZAM! 

    Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi. Fiyatı yükselen bazı ürünlerin eski ve yeni fiyatlarını haberimizde paylaştık.
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    iPHONE 14 FİYATLARI

    iPhone 14 128 GB

    Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

    iPhone 14 256 GB

    Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

    iPhone 14 512 GB

    Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL

    iPhone 14 Plus 256 GB

    Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL

    iPhone 14 Plus 512 GB

    Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL

    iPHONE 14 PRO FİYATLARI

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Eski fiyatı: 45.999 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

    iPhone 14 Pro 256 GB

    Eski fiyatı: 48.799 TL / Yeni fiyatı: 51.999 TL

    iPhone 14 Pro 512 GB

    Eski fiyatı: 54.399 TL / Yeni fiyatı: 57.999 TL

    iPhone 14 Pro 1 TB

    Eski fiyatı: 59.999 TL / Yeni fiyatı: 63.999 TL
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 256 GB

    Eski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 512 GB

    Eski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 1 TB

    Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TL

    iPHONE 13 FİYATLARI

    iPhone 13 mini 128 GB

    Eski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TL

    iPhone 13 mini 256 GB

    Eski fiyatı: 29.799 TL / Yeni fiyatı: 31.499 TL

    iPhone 13 mini 512 GB

    Eski fiyatı: 35.399 TL / Yeni fiyatı: 37.499 TL

    iPhone 13 128 GB

    Eski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TL

    iPhone 13 256 GB

    Eski fiyatı: 32.799 TL / Yeni fiyatı: 34.999 TL

    iPhone 13 512 GB

    Eski fiyatı: 38.399 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    iPHONE SE FİYATLARI

    iPhone SE 64 GB

    Eski fiyatı: 18.499 TL / Yeni fiyatı: 19.499 TL

    iPhone SE 128 GB

    Eski fiyatı: 19.899 TL / Yeni fiyatı: 20.999 TL

    iPhone SE 256 GB

    Eski fiyatı: 22.699 TL / Yeni fiyatı: 23.999 TL

    iPHONE 12 FİYATLARI

    iPhone 12 64 GB

    Eski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TL

    iPhone 12 128 GB

    Eski fiyatı: 28.399 TL / Yeni fiyatı: 29.999 TL

    iPhone 12 256 GB

    Eski fiyatı: 31.199 TL / Yeni fiyatı: 32.999 TL
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    AİRPODS FİYATLARI

    AirPods (2. nesil)

    Eski fiyatı: 3.249 TL / Yeni fiyatı: 3.399 TL

    AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu

    Eski fiyatı: 4.499 TL / Yeni fiyatı: 4.699 TL

    AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu

    Eski fiyatı: 4.299 TL / Yeni fiyatı: 4.499 TL

    AirPods Pro (2. nesil)

    Eski fiyatı: 5.899 TL / Yeni fiyatı: 6.199 TL 

    AirPods Max

    Eski fiyatı: 15.499 TL / Yeni fiyatı: 16.499 TL
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    İPAD FİYATLARI

    iPad Pro

    11 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 21.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 22.999 TL

    12.9 inç ekran eski başlangıç fiyatı: 30.999 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 32.499 TL

    iPad Air

    64 GB eski başlangıç fiyatı: 16.299 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 17.299 TL

    256 GB eski başlangıç fiyatı: 20.099 TL / Yeni başlangıç fiyatı: 21.299 TL
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    iPad 10. nesil

    64 GB eski fiyatı: 11.999 TL / Yeni fiyatı: 12.799 TL

    256 GB eski fiyatı: 15.799 TL / Yeni fiyatı: 16.799 TL

    iPad 9. nesil

    64 GB eski fiyatı: 8.999 TL / Yeni fiyatı: 9.499 TL

    256 GB eski fiyatı: 12.799 TL / Yeni fiyatı: 13.499 TL

    iPad mini

    64 GB eski fiyatı: 13.999 TL / Yeni fiyatı: 14.799 TL

    256 GB eski fiyatı: 17.799 TL / Yeni fiyatı: 18.799 TL

    *Eski fiyatların çoğu söz konusu sitede başlangıç fiyatı olarak listelenmektedir.
  • Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! 2023 Apple zammı ile iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro Max fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

    APPLE WATCH FİYATLARI

    Apple Watch Ultra

    Eski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 32.499 TL

    Apple Watch Series 8

    41 mm eski fiyatı: 9.999 TL / Yeni fiyatı: 10.699 TL

    45 mm eski fiyatı: 10.799 TL / Yeni fiyatı: 11.499 TL

    Apple Watch SE

    40 mm eski fiyatı: 6.499 TL / Yeni fiyatı: 6.899 TL

    44 mm eski fiyatı: 7.299 TL / Yeni fiyatı: 7.699 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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