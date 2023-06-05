Apple Türkiye ürünlerine yeni zam... Apple'ın gerçekleştirdiği ve iOS 17 ile ilk karma gerçeklik başlığını sunduğu WWDC 23 etkinliğini sonrasında Türkiye'de sattığı birçok ürünün fiyatına zam geldi. Yapılan zam ile güncel fiyat araştırmaları yoğunlaştı. İşte 2023 Apple zammı ile yeni iPhone fiyatları...