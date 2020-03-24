Yerli girişime 5 milyon dolarlık yatırım

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Site Yöneticisinin 'Dijital Asistanı' sloganıyla Türkiye genelinde 750 binden fazla konuta hizmet veren yerli girişim Apsiyon, 5 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu.

Toplu yaşam alanı yöneticilerine, CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar birçok iş sürecinde tam entegre bir teknoloji platformu sunan girişimin, yeni yatırımla birlikte yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarına da açılarak büyümeyi hedeflediği kaydedildi.

Alınan yatıırım ile ilgili konuşan Apsiyon CEO’su Kudret Türk, "Bu yatırım turunda mevcut yatırımcılarından EarlyBird Digital East Fund ile birlikte Jak Baruh’u da yatırımcılarımız arasına ekledik. EarlyBird bu tura da katılarak üçüncü kez Apsiyon’a yatırım yaptı. Kıbrıs, Azerbaycan, Ukrayna, Karadağ ve Makedonya gibi birçok ülkede Apsiyon kullanılıyor. 2020 yurt dışı açılım hedeflerimiz arasında Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu Pazarı da yer alıyor" dedi.

Girişimin hissedarları arasına katılan Jak Baruh, "Avrupa’da büyük emlak projelerinin tasarlandığı ve hızla hayata geçirildiği bir döneme giriyoruz. Paris gibi tarihi metropoller dahil Avrupa’da birçok megaşehir mevzuat etrafında dikey yapılaşmayı engelleyen unsurları yavaş yavaş kaldırmaya başladı" ifadelerini kullandı.