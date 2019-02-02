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"Ara Güler Universal" projesi kapsamında Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Sayın Derya Örs, foto muhabiri, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral ile projenin sahibi Fransız küratör Patrice Vallette'ın yanı sıra İranlı fotoğraf sanatçıları da katıldı.
AA'nın haberine göre Büyükelçi Örs, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ara Güler'in yaklaşık 140-150 fotoğrafından oluşan serginin Tahran'da açılmış olmasının çok anlamlı olduğunu belirterek bu tür sanat faaliyetlerinin bundan sonra da hız kesmeden devam etmesi temennisinde bulundu.
Bu tür sanatsal etkinliklerin ülkeler arasındaki kardeşliğe, dostluğa ve kültür alanında güzel ilişkilere ayrı bir değer katacağına vurgu yapan Örs, serginin düzenlenişi, fotoğrafların seçimi ve yerleştirilmesinin başarılı olduğunu ifade etti.
Sergi sırasında ayrıca Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan Farsça ve İngilizce bir kitabın tanıtımının yapıldığını aktaran Örs, gazeteci Coşkun Aral'ın Ara Güler ile ilgili hazırladığı belgeselin de gösterime gireceğini kaydetti.
Sanatın milletler arasında önemli bir köprü olduğunu dile getiren Örs, "Ülkelerin ve insanların birbirlerini tanımasında sanatsal faaliyetlerin önemli bir yeri vardır. Bu sergiyle birlikte Türkiyeli bir sanatçıyı İran'da tanıtmak bizim açımızdan oldukça önemlidir. Bu tür etkinliklerin hem Türkiye'de hem İran'da yapılması iki ülkenin kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Örs, Ara Güler ile ilgili olarak da "Ülkemizin medarı iftiharlarından büyük fotoğrafçımız, yakın zamanlarda kaybettiğimiz Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan böyle güzel bir serginin Tahran'da açılmış olmasından büyük memnuniyet duydum." dedi.
Projenin sahibi ve sergide sunulan fotoğrafları seçen Fransız küratör Vallette de Ara Güler ile vefatından önce bu çalışmayı yapma konusunda anlaştıklarını ve vefatından sonra ilk sergiyi Tahran'da gerçekleştirdiklerini söyledi.
2016 yılının şubat ayında Ara Güler'in isteği ve Visioncy Ajansı'na verdiği kişisel arşivine erişim izniyle geliştirilerek, seri halinde uluslararası bir sergi projesinin hayata geçirildiğini ve "Ara Güler Universal" projesi kapsamında Malezya, Endonezya, Fransa, Japonya, Gürcistan, Rusya ve Katar gibi ülkelerde de duayen sanatçının fotoğraflarını sergileyeceklerini dile getiren Vallette, Güler gibi büyük bir fotoğraf sanatçısını tanımaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Vallette, Güler'in çalışmalarının İran'da büyük bir ilgiye sahip olduğunu ve bu ülke vatandaşlarının usta sanatçının eserlerine duyduğu hayranlık karşısında şaşırdığını kaydetti.
"ARA GÜLER BİZİM EVRENSEL BİR DEĞERİMİZ"
Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral da Ara Güler'in öğrencisi olduğunu, 1977'den itibaren onun atölyesinde basın fotoğrafçılığına ilişkin çalışmalarını başlattığını ve 1986 yılında da ilk ortak sergiyi açtıklarını anlattı.
İran'da dünyaca ünlü çok sayıda basın fotoğrafçısının olduğunu ve hepsinin Ara Güler'i çok iyi tanıdığını aktaran Aral, bu ülkedeki bütün sanat ve basın fotoğrafçıları için duayen sanatçının evrensel bir değer olduğunu vurguladı.
Aral, "Ara Güler, Türkiye'mizin dünyaya kazandırdığı yerel ve uluslararası değerleri en iyi anlatan bir basın ve fotoğraf sanatçısı, gezgin ve müthiş bir insan. Ara Güler bizim evrensel bir değerimiz." diye konuştu.
Güler'in geçen yüzyılın dünyaca en ünlü insanların portrelerini çektiğini hatırlatan Aral, "Ara Güler, Türkiye ve İstanbul'umuzun adeta gözüdür. Onun tarihe kazandırdığı olağanüstü arkeolojik alanlar ve yine onun sayesinde keşfedilen ve keşfedilmeye hazırlanan bölgeler var." ifadelerini kullandı.
Aral, 1986 yılından itibaren çalışmaya başladığı Ara Güler belgeselinin geçen hafta bittiğini ve ilk gösteriminin sergi kapsamında İran'da yapılacağını söyledi.
Tahranlı sanatseverlerin sergiye yoğun ilgi gösterdiği ve usta sanatçının fotoğraflarını yakından inceledikleri görüldü.
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