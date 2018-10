Türkiye ve dünya çapında yaratıcı fotoğrafçılığın en önemli temsilcilerinden olan Ara Güler, ünlülerin fotoğrafları ve foto-röportajlarıyla adını fotoğrafçılık tarihine yazdırdı. Usta foto muhabiri Ara Güler, birçok başarısıyla Türkiye’nin göğüsünü kabartacak işlere imza atmıştır. Vefatının ardından ülkenin önde gelen isimleri, siyasiler ve sanatçılar Usta Foto Muhabiri Ara Güler hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte duayen Foto Muhabiri Ara Güler'in hayatına dair tüm ayrıntılar...

ARA GÜLER KİMDİR?

Ara Güler, 16 Ağustos 1928 yılında Beyoğlu, İstanbul'da doğdu. Çocukken sinemadan çok etkilendi. 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalıştı. Muhsin Ertuğrul'un yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Amacı rejisör veya oyun yazarı olmaktı. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam ediyordu. Ancak gazeteci olmaya karar verdi.

1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Fotoğraf dünyasının çok önemli yayınlarında fotoğrafları kullanıldı, kendisinden bahsedildi. ABD'de, Almanya'da, Paris'te çeşitli sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı.

1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı. 1980'de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafından kitap haline getirildi. 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan, Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Bu kitap 1987de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Fransa, ABD ve Almanya'da çeşitli müzelerde sergilenmekledir. Fotoğraflarında Leica makinasını kullanmıştır. Fotoğrafın sanat dalı olmadığını düşünmüştür. Ara Güler kendisini: "Ben de gazeteciyim. Fotoğrafçı değilim. Fotoğrafçı ile gazeteci arasındaki fark budur. Fotoğrafçı bomba patlar kaçar. Ama gazeteci peşinden gider olayı yakalamaya çalışır. Ben de bu yaşa kadar ona göre çalıştım" şeklinde tanımlamıştır.

Gazeteci Nezih Tavlaş'ın, fotoğrafın efsane ismi Ara Güler'in hayatını anlattığı Foto Muhabiri adlı 343 sayfalık kitapta Ara Güler'in doğduğu günden bugüne kadar tanık olduğu olaylar kronolojik bir sırayla anlatılırken bir yandan da Türkiye'nin 80 yıllık tarihi yer alıyor. Kitabın sonunda Ara Güler ile yapılan bir nehir söyleşi ve aile albümünden fotoğraflar yer alıyor.

ARA GÜLER'İN BAZI ÖDÜLLERİ

1979 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Birincilik Ödülü (foto muhabirliği dalında) 2000 Fransa Légion d'honneur nişanı 2004 Yıldız Üniversitesi fahri doktora unvanı 2005 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü 2008 İstanbul Fotoğraflarıyla İstanbul Turizm Özel Ödülü 2011 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

ARA GÜLER'İN KİTAPLARI

▶ Fotoğraflar (Karacan Yayınları, 1980, İstanbul)

▶ Ara Güler'in Sinemacıları (Hil Yayınları, 1989, İstanbul)

▶ Sinan, Architect of Soliman the Magnificient (Editions Arthaud, 1992, Paris; Thames and Hudson,1992, Londra ve New York)

▶ Living in Turkey (Albin Michel, 1993, Paris; Thames and Hudson, 1993, Londra ve New York; Archipelago Press, 1993, Singapur)

▶ Eski İstanbul Anıları (Dünya Yayınları, 1994, İstanbul)

▶ Bir Devir Böyle Geçti,Kalanlara Selam Olsun (Ana Yayıncılık, 1994, İstanbul)

▶ Yitirilmiş Renkler (Dünya Yayıncılık, 1995, İstanbul)

▶ Yüzlerinde Yeryüzü (Ana Yayıncılık,1995, İstanbul)

▶ Ara Güler’e Saygı (YGS Yayınları 1998, İstanbul, Hamburg)

▶ Babilden Sonra Yaşayacağız (Kısa hikâyeler, Aras Yayınevi, 1996, İstanbul)

▶ İstanbul des Djinns (Fata Morgana, 2001, Montpellier, Fransa)

▶ Yeryüzünde Yedi İz (Yapı Kredi Yayınları, 2002, İstanbul)

▶ 100 Yüz (Yapı Kredi Yayınları, 2003, İstanbul)

▶ Retrospektif – 50 Yıl Fotojurnalizm (YGS Yayınları, 2004, İstanbul, Bremen)

▶ Ara Güler (Antartist Yayınları, 2005, İstanbul)

▶ Ara’dan Yetmişyedi Yıl Geçti (Fotografevi Yayınları, 2005, İstanbul)

▶ Beyaz Güvercinli Adam (Fotografevi Yayınları, 2007, İstanbul);

Ara Güler (Hachette, 2007)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ