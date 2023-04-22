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Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, Pazartesi günü okul var mı?

Ara tatil tarihleri binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Okullarda 2. ara tatil tarihlerinin Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilmesiyle birlikte öğrenciler 9 gün tatil yaptı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü geride kalırken gözler 2. ara tatilin biteceği tarihe çevrildi. İşte 2022 - 2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri...

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  • ARA TATİL TARİHLERİ 2023 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak ve Pazartesi okul var mı?

    Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, Pazartesi günü okul var mı? soruları öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2023 MEB takvimine göre 17 Nisan'da başlaması gereken 2. ara tatil tarihi, Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilerek hafta sonu başladı. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar gününden itibaren sona ererken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü ara tatilin bitiş tarihine çevrildi. İşte 2023 okullarda 2. ara tatil tarihleri...
  • ARA TATİL TARİHLERİ 2023 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak ve Pazartesi okul var mı?

    ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

    Ara tatil 14 Nisan Cuma günü başladı. Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı’yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan’da ders başı yapacak.
  • ARA TATİL TARİHLERİ 2023 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak ve Pazartesi okul var mı?

    2. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRDÜ?

    Okullarda 2. ara tatil ilk ve ortaöğretimde 9 gün sürdü.
  • ARA TATİL TARİHLERİ 2023 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak ve Pazartesi okul var mı?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak. 
  • ARA TATİL TARİHLERİ 2023 | Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak ve Pazartesi okul var mı?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB'in açıkladığı çalışma takvimine göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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