Okullarda 2. ara tatil ne zaman bitiyor, Pazartesi günü okul var mı? soruları öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2023 MEB takvimine göre 17 Nisan'da başlaması gereken 2. ara tatil tarihi, Ramazan Bayramı tatili ile birleştirilerek hafta sonu başladı. Ramazan Bayramı tatili 23 Nisan Pazar gününden itibaren sona ererken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözü ara tatilin bitiş tarihine çevrildi. İşte 2023 okullarda 2. ara tatil tarihleri...