2026 ara transfer tarihleri: Kış transfer sezonu ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de kadrolardaki eksiklikleri gidermek isteyen takımlar ara transfer dönemini bekliyor. Kış transfer dönemi olarak da geçen bu süreçte Süper Lig takımları yeni oyuncuları takımına katıyor. Peki ara transfer sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte 2026 kış transfer tarihleri hakkında detaylar...
Süper Lig klüplerinin taraftarları, kış transfer döneminde kadrolara katılacak yeni oyuncuların kimler olacağını merak ediyor. Bu süreci yakından takip etmek isteyenler “Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 ara transfer sezonunun tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte kış transfer tarihleri hakkında ayrıntılar...
2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ndan yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.
Daha önce yapılan açıklamaya göre ara transfer dönemi 5 Ocak ile 10 Şubat 2026 arasında gerçekleşecekti.
2026 SÜPER LİG İKİNCİ YARI MAÇ TAKVİMİ
2026 yılında Süper Lig’de ikinci yarı 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
TRENDYOL SÜPER LİG 18 VE 19. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 haftasının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:
18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
19. hafta
23 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak 2026 Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)