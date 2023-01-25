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Arabada sigara içme cezası ne kadar? 2023 özel araçta sigara içmenin cezası

Arabada sigara içmek dumansız hava sahasına desteklemek adına 2013 yılından bu yana cezai yaptırıma tabi olmuştur. Hem özel hem de ticari araçları kapsamına alan bu yasa ilgili sorular ise akılları kurcalamaktadır. Arabada sigara içme cezası sadece sürücüye mi yazılır? Arabada sigara içmek cezası ne kadar? İşte bu yasa ile ilgili her şey…

Arabada sigara içme cezası ne kadar? 2023 özel araçta sigara içmenin cezası
HABERTURK.COM

Arabada sigara içmek 2013 yılında 4207 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Bu yasaya göre artık özel araçlarda sigara içmek cezai yaptırıma tabidir. Kabahatler kanunu kapsamına alınan bu yasa sonucu sürücülere herhangi bir ceza puanı yansımayacaktır. Bu yasa aynı zamanda taksilerde sürücülerle birlikte yolcuları da kapsamaktadır. Peki Arabada sigara içme cezası ne kadar? Arabada sigara içme cezası sürücüye mi yazılır? İşte 2023 yılı özel araçta sigara içme cezası ile ilgili her şeyi sizler için araştırdık.

Arabada Sigara İçmek Yasak Mı?

Hususi araçlarda sigara içmek 2013 yılında yeniden düzenlenen 4207 sayılı yasa ile cezai yaptırım altına alınmıştır. 2013 yılında yürürlüğe giren bu kanun maddesiyle araçlarda sigara içilmesi yasaklanmış ve idari para cezası kapsamına alınmıştır. Dumansız hava sahası yaratmak adına yürürlüğe giren bu kanun değişikliği her ne kadar araç sürücülerini kapsasa da taksilerde yolcular da bu kanun değişikliğine tabidir. Trafikte emniyet güçleri tarafından veya elektronik denetleme sistemleri (EDS) tarafından sigara içildiği tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası kesilebilir.

Arabada Sigara İçme Cezası Ne Kadar?

2023 yılı itibariyle arabada sigara içme cezası 248,38 TL olarak kararlaştırıldı. Özel araçlarda sigara içme cezası kabahatler kanunu kapsamında olduğu için sürücülere herhangi bir ceza puanı yansıtılmaz. Kesilen ceza idari para cezası kapsamındadır. Dolayısıyla özel araçlarda sigara içme cezaları vergi dairelerine ödenemiyor. Bu cezalar idari para cezası kapsamında olduğundan cezalar kaymakamlık bünyesinde bulunan Mal Müdürlüklerine ödenmelidir. Diğer yandan online olarak vergi dairesine bu cezalar ödenebilmektedir. Bu cezalar ile ilgili itirazlar ise cezanın verildiği bölgenin bağlı olduğu Sulh Ceza Hakimliklerine yapılmalıdır.

Arabada Sigara İçme Cezası Sadece Sürücüye Mi Yazılır?

İlgili kanun maddesi özel araçlarda sigara içme cezasını sürücü koltukları ile sınırlı bırakmıştır. Dolayısıyla kesilecek idari para cezaları yalnızca araç sürücüsüne kesilebilir. Bunun yanı sıra taksiler veya toplu taşıma araçlarında sigara içen yolcular da idari para cezasına çarptırılabilir.

Arabada Sigara İçme Cezası Kanun Maddesi

Arabada sigara içme cezasını düzenleyen kanun maddesi 24 Mayıs 2013 tarihinde üzerinde düzenleme yapılarak hayata geçirilen 4207 sayılı kanun maddesidir. Bu kanun maddesi uyarınca hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün ürünleri tüketilmesi Kabahatler Kanunun 39’uncu maddesi uyarınca cezalandırılır. Diğer yandan tütün içermemekle birlikte tütün ürünlerini taklit eder gibi kullanılan sigara ya da nargile tütün mamulü olarak kabul edilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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