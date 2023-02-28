Araç içerisindeki tartışmada silahla öldürüldü

İHA

Sakarya'da, araç içerisindeki tartışmada silahla vurulan Bahadır Malçok (23), hastanede yaşamını yitirdi.

Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, araç içerisinde bulunan Bahadır Malçok ile isimleri henüz öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler arasında tartışma çıktı.

Araçtan gelen silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Bahadır Malçok'u silahla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olan Malçok, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay sonrasında 3 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.