Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon başındayken kalp krizi geçiren hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 10.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 23:17
Mustafa Sertdemir (63) idaresindeki hafif ticari araç, İnebolu-Abana kara yolunda seyir halindeyken sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura düştü.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Sertdemir'i ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sertdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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