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        Haberler Bilgi Ekonomi Araç UTTS kaydı için bugün son! Yeni sistem neler getirecek? Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı ne zamana kadar yapılabilir?

        Araç UTTS kaydı için bugün son! Yeni sistem neler getirecek?

        Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) kayıt süreci bugün bitiyor. Akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen UTTS kapsamında, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montaj işlemleri Nisan 2025'e kadar tamamlanabilecek. Peki, yeni düzenleme ile beraber neler değişecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:05
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        Araç sahiplerinin gündeminde olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuruları bugün sona eriyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi amaçlayan bu sistem, yalnızca ticari araçları kapsarken, bireysel araç sahipleri için herhangi bir zorunluluk getirmiyor. Peki, yeni sistemle birlikte hangi değişiklikler uygulanacak? İşte, merak edilen detaylar...

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        ARAÇLARDA UTTS SON KAYIT TARİHİ NEDİR?

        UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi.

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        BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOK

        Düzenlemeyle getirilen yeni uygulama esasları şöyle:

        1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek. Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

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        SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

        1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

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        YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ

        1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek.

        Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek.

        TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

        UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar liralık kayıt dışılığın önüne geçilecek.

        Ülke genelinde halen bin 500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, 2 bin personel görev alıyor.

        Sisteme kayıtlı istasyon sayısı geride kalan haftalarda 4 bini, TTB siparişleri de 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenlemeyle yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin 2 milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor.

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