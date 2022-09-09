Aracında başından vurulmuş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, bir kişi otomobilin şoför koltuğunda başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, işe eğitmek için evinden çıkan Fatih Cihangir isimli şahıs sokakta bir araç içerisinde bir kişinin kanlar içinde olduğunu gördü. Cihangir durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri araç ve şahıs üzerinde yaptığı inceleme de ölen kişinin Zülfü Kaya olduğunu belirledi. Kaya'nın yanında bir silah bulan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Olayı anlatan Fatih Cihangir, "Sabah işe gitmek için evden çıktım hemen kapının önünde gördüm görür görmez de polise haber verdim. Gece hiçbir şey duymadık sabah çıkınca gördüm. Şahsı ve aracını daha önce buralar da hiç görmemiştim" diye konuştu.