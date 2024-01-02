Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE, TÜFE ile 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! - Merak Edilenler Haberleri

Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE, TÜFE ile 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! - Merak Edilenler Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini her ayın ilk haftası açıklanmaya devam ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da netlik kazanmış olacak. Peki, "2023 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2023 aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.