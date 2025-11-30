Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Yılın son Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2025 Aralık Fed toplantı tarihi

        Fed faiz kararı bekleniyor! 2025 Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        ABD Merkez Bankası'nın senenin son faiz kararı gündeme geldi. Yapılan son toplantılarda beklentilerin üzerinde faiz indirimi yapan Fed'in bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Küresel yatırımcılar, faiz patikasına dair belirsizliklerin arttığı bu dönemde "Aralık ayı Fed kararı ne zaman belli olacak?" sorusuna cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

        Giriş: 30.11.2025 - 21:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:53
        Gözler Aralık 2025’te yaklaşan kritik Fed toplantısına çevrildi. Son dönemde art arda gelen faiz indirimleri, bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin merakı daha da artırdı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın yılın son toplantısında nasıl bir politika çerçevesi çizeceğini anlamak için takvime odaklanmış durumda. Bu nedenle “Fed’in faiz kararı hangi gün açıklanacak?” sorusu şimdiden finans gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. İşte tüm gelişmeler…

        FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

        PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.

        Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.

        Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığına dikkat çekti. Musalem, enflasyonla mücadelede temkinli bir duruşun korunması gerektiğini vurgulayarak, politika adımlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

